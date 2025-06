Corte Constitucional notificó oficialmente la suspensión de la reforma pensional y reveló sus argumentos

Y es que el principio de bicameralismo, que es clave en el proceso de creación de leyes en Colombia, exige que tanto la Cámara de Representantes como el Senado estudien y debatan los proyectos de ley de forma independiente y a fondo.

En este caso, la Cámara de Representantes incumplió esa obligación al aprobar todo el texto del Senado sin revisar artículo por artículo ni permitir la discusión de las propuestas hechas por sus propios miembros.

Esta práctica, de acuerdo con el tribunal, le quita el sentido al doble revisión legislativa y convierte el procedimiento en una simple ratificación formal de decisiones adoptadas en la otra cámara, lo que es incompatible con la estructura democrática del Congreso.

“Aún cuando el debate en el Senado haya sido extenso, ello no exime a la Cámara de Representantes de su deber constitucional de deliberar. La deliberación no es un simple trámite formal ni un requisito accesorio del procedimiento legislativo; es, por el contrario, la esencia misma del proceso de formación de la ley. No puede perderse de vista que la democracia no se agota en la voluntad de la mayoría, sino que exige el respeto por el derecho de las minorías a participar en condiciones de igualdad en la adopción de las decisiones públicas”, sostuvo la Corte.

Advirtió que tampoco es constitucionalmente válido argumentar que la urgencia legislativa justificaba la eliminación del debate, pues si bien la necesidad de aprobar la reforma pensional antes del vencimiento del término de dos legislaturas pudo haber generado presiones políticas y temporales, ello no autorizaba desconocer las garantías propias del procedimiento legislativo.

La Corte reiteró que el respeto por las reglas del trámite parlamentario es un requisito esencial para la validez de cualquier ley, sin importar su importancia o urgencia.

“Expedir una norma mediante un procedimiento abreviado que omita garantías fundamentales de deliberación no solo compromete su legitimidad, sino que también sienta un precedente peligroso, que podría abrir la puerta a que futuras mayorías parlamentarias eludan el debate democrático”, señaló.