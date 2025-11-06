Indignación en el Bajo Cauca antioqueño: hombre golpeó en repetidas ocasiones a un perrito

En redes sociales ha generado indignación un grave caso de animal maltratado. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde un hombre habría golpeado en múltiples ocasiones a un perrito de la zona.

En el video se logra ver cómo esta persona agarra al canino de sus patas traseras y le empieza a propinar golpes con un objeto mientras este empieza a ladrar de dolor. El hombre, además, agarró al perro y lo levantó en el aire para luego tirarlo contra el piso. A pesar de los gritos de una mujer que observa la escena, el agresor continúa pegándole patadas al perro.

Por el momento, se conoce que este hombre es oriundo del municipio de Sonsón. El alcalde de este municipio, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, ya se pronunció y afirmó que se encuentra trabajando con las autoridades para atrapar lo más pronto posible al responsable de este cruel acto.

“La persona que cometió los hechos sí era de Sonsón. Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la Fuerza Pública. para encontrar a los responsables de este delito. Por eso le pido a todas las personas que compartan estos videos para que los culpables respondan ante la ley”, expresó el mandatario.