Indignación en el Bajo Cauca antioqueño: hombre golpeó en repetidas ocasiones a un perrito

Las autoridades han intensificado acciones para encontrar a este hombre lo más pronto posible. Conozca aquí los detalles del caso.

    Ciudadanos del Bajo Cauca antioqueño piden justicia y que sea capturado el agresor de este perrito. FOTO: Cortesía Redes Sociales
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

06 de noviembre de 2025
En redes sociales ha generado indignación un grave caso de animal maltratado. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde un hombre habría golpeado en múltiples ocasiones a un perrito de la zona.

En el video se logra ver cómo esta persona agarra al canino de sus patas traseras y le empieza a propinar golpes con un objeto mientras este empieza a ladrar de dolor. El hombre, además, agarró al perro y lo levantó en el aire para luego tirarlo contra el piso. A pesar de los gritos de una mujer que observa la escena, el agresor continúa pegándole patadas al perro.

Le puede interesar: Primer compareciente de la Ley Ángel: hombre acusado de violar a perrita estaba prófugo, lo encontraron y enviado a la cárcel

Por el momento, se conoce que este hombre es oriundo del municipio de Sonsón. El alcalde de este municipio, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, ya se pronunció y afirmó que se encuentra trabajando con las autoridades para atrapar lo más pronto posible al responsable de este cruel acto.

“La persona que cometió los hechos sí era de Sonsón. Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la Fuerza Pública. para encontrar a los responsables de este delito. Por eso le pido a todas las personas que compartan estos videos para que los culpables respondan ante la ley”, expresó el mandatario.

Por el momento, se desconoce el paradero del agresor; sin embargo, la Policía de Antioquia ha intensificado la búsqueda de este hombre para que responda ante la justicia por el delito de maltrato animal.

Muchos internautas han pedido justicia por el animal y han solicitado que sea aplicada la Ley Ángel. Una de las voces de rechazo fue la senadora Andrea Padilla, quien pidió a la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía a este hombre.

Lea más: Comerciantes en La Minorista dicen estar dispuestos a dejar de vender animales vivos si la alcaldía los apoya

Recordemos que Ley Ángel, la cual rinde homenaje a un perrito que fue violentamente atacado y que murió como consecuencia de ello, fue aprobado por unanimidad por la plenaria de la Cámara este año, fortaleciendo así las normas y sanciones existentes en el país en este tipo de casos.

