Águilas recibe este sábado al Cúcuta en el Cincuentenario, estos son los duelos que completan la quinta fecha de la Liga Betplay

La quinta fecha que arranca este viernes con los duelos Pasto-Bucaramanga y DIM-Internacional de Bogotá, sigue este sábado con tres juegos, el primero de ellos, entre Águilas Doradas y Cúcuta, en el estadio Cincuentenario.
Águilas, que ya ganó en casa, espera seguir sumando victorias en el Cincuentenario. Quiere mantener esa senda para mejorar casillas en la tabla de posiciones, ya que ocupa el puesto 13 con cinco puntos, mientras que los motilones tienen dos unidades en su regreso a la Primera A.