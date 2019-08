Consejo de Estado dejó en firme medidas por el aire en el Aburrá

Si bien las autoridades de la capital antioqueña han implementado políticas para reducir los niveles de contaminación en el Valle de Aburrá y para mantener a los ciudadanos informados sobre el estado del aire, estas no han sido suficientes.

La primera de las acciones que quedó en firme es que las autoridades deben realizar un monitoreo constante de la calidad del aire, con el fin de adoptar las medidas preventivas que estimen necesarias “para evitar que, en ninguna época del año, los reportes lleguen a niveles que excedan el color amarillo (moderado)”.

Asimismo, el Tribunal había ordenado que, en caso de sobrepasar dicho nivel, las entidades accionadas deberían adoptar medidas de mitigación de los efectos perjudiciales y de restauración al nivel amarillo. De igual forma, le ordenó al Municipio y al Área que informen a los ciudadanos sobre la calidad del aire, en redes sociales y en la página web de cada una de ellas.

Al revisar las medidas adoptadas por las autoridades locales, la sala del Consejo de Estado advirtió que muchas de ellas fueron implementadas varios años atrás y, que si bien pudieron contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, lo cierto es que hasta la imposición de la medida cautelar del Tribunal (20 de marzo de 2018), no habían resultado del todo efectivas.

“Lo que se evidenció es que no existen medidas concretas a corto y mediano plazo, además, que las actividades adoptadas para mitigar la contaminación no han arrojado resultados satisfactorios y la información a la comunidad no es presentada de manera entendible para cualquier ciudadano”, concluyó el auto.