En una clasificación de la revista internacional especializada en turismo Time Out, Medellín se ubicó entre las tres mejores ciudades del mundo en 2022 en un listado de 53 capitales.

Otro aspecto de relevancia es su sistema masivo de transporte, ya que la ciudad es la única capital colombiana que cuenta con un metro. También su vida nocturna, en la que se destacan sus museos, comidas y bebidas, según destacó el 97 % de los medellinenses que respondieron la encuesta.

El listado lo lideran en el primer lugar las ciudades de Edimburgo (Escocia) y Chicago (Estados Unidos).

“Es difícil no hacer buenos amigos (en Medellín). En la encuesta de este año, la vida nocturna de la ciudad fue votada como la mejor del mundo, aunque quizás eso no sorprenda, ya que esta ciudad dio artistas como JBalvin, Maluma y Karol G”, expone la revista en su Time Out Index.

Al enterarse de la información, el alcalde Daniel Quintero dio la información en un trino en su cuenta de Twitter: “Esta ciudad de Colombia está entre las 3 mejores del mundo según Time Out”, trinó el mandatario.