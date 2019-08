Medellín llora por el asesinato de sus niños

catalina vertel

Psicóloga de la Corporación de Amor al Niño Cariño

opinión

A los niños se les debe acompañar a todo lugar

Para garantizar la protección se deben identificar los riesgos que se encuentran alrededor de los niños en el entorno familiar, escolar y durante sus tiempos libres. Esto debido a que ellos no pueden hacer actividades sin acompañamiento. Es de gran importancia educarlos sobre los peligros que afectan la infancia para que sepan identificar qué es abuso, comprendan que no deben hacerle caso a un desconocido o recibirles objetos. Esto ayuda a que esos hechos no los asuman como normales. Se les debe enseñar de manera didáctica, con juegos, cuentos y videos educativos. Otra de las recomendaciones es garantizar que el pequeño nunca esté solo, no deben dejarlos ir a la tienda o quedarse en casa sin la compañía de un adulto responsable. Esto evita que gente indelicada se aproveche de su inocencia. Cuando se requiere dejarlos al cuidado de otra persona, es necesario conocer quién es y hacer que se ganen la confianza suficiente. Por otro lado, es necesario que los padres o cuidadores generen hábitos de conversación y no poner el trabajo como una excusa para evitarla, debido a que estos espacios ayudan a que el menor de edad no guarde secretos. Hay unas reglas de oro para acompañarlos. La primera es escucharlos para identificar señales, ellos no solo se expresan verbalmente, su silencio dice mucho; la segunda es valorarlos y hacerlos sentir importantes; la tercera es brindarles espacios protectores para su seguridad y la cuarta permitirles hablar cuando lo deseen. En Caperucita Roja, el lobo no ataca, él estudia a su víctima, la engaña y logra su acometido.

La persona protectora debe estar atenta con todos los sentidos a lo que ocurre con el niño y no permitirles estar en compañía de alguien que acaban de conocer. No se trata de sobreprotegerlos, ellos deben aprender a cuidarse.