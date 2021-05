El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró este lunes que, hasta el momento, no se han reportado muertes ni personas con paradero desconocido en medio de las manifestaciones que se desarrollan en el marco del paro nacional desde el pasado 28 de abril.

“Insistimos, en Medellín, afortunadamente, no tenemos ni pérdidas de vida, ni personas dadas por desaparecidas o que estemos en ruta de búsqueda con la Fiscalía”, dijo el Alcalde.

Quintero explicó que, en primer lugar, cuando hay un reporte de personas perdidas, se inicia la búsqueda en el Centro Transitorio de Protección y se contacta a los familiares para descartar la desaparición y en segundo lugar, se acude a la Fiscalía.

“En qué momento una persona se convierte en desaparecido, cuando ya toca hacer que la Fiscalía y el CTI empiece a buscarlo porque no lo encontramos. Lo primero que hacemos es ver si está en el CTP, miramos si ya le prendió el celular, llamamos a la familia y así van apareciendo. Si eventualmente alguno no aparece entonces ya pasa a manos de la Fiscalía, pero a hoy no tenemos reportes de desaparecidos”, puntualizó.

Pese a que el Alcalde asegura que no hubo desaparecidos ni muertos en el marco de las manifestaciones, un registro de la Defensoría del Pueblo revelado la semana pasada, reportó un caso de muerte y cuatro desapariciones que estarían asociadas con las manifestaciones; sin embargo, estos ya estarían con sus familias.