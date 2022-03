También desmintieron que el profesor fuera retirado de sus labores como docente y su contacto con las estudiantes, tal como lo dijo la rectora y la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo. Dicen que solo se le retiró de las clases que daba a los grupos del grado décimo pero lo mantuvieron, a pesar de ser conocidas las denuncias, en los demás grados.

En la carta, las estudiantes detallaron las acciones a las que habrían sido sometidas por parte del profesor de educación física que van desde intentos para tocar las partes íntimas de las alumnas hasta chantajes y manipulación. Uno de los testimonios que transcribe la carta asegura que, una vez se conoció la situación por todo el colegio, el docente se defendió diciendo que él “había mirado así toda su vida y que no había nada de malo, que lo que pasaba en casa se quedaba en casa, que él estaba tranquilo, porque sabía que no podían hacer nada contra él, pues no habían seguido el conducto regular”.

Las estudiantes también reprocharon la posición de la Secretaría de Educación que, según ellas, ni siquiera acusó recibo de los derechos de petición o las demandas a pesar de que desde finales de enero se conocían y de que el despacho de la alcaldía tenía cinco días hábiles para dejar constancia del recibo de los requerimientos.

A través de redes sociales difundieron una solicitud a la Alcaldía de Medellín para que evite enviar al Esmad, tal como ocurrió el 8 de marzo, y enfatizaron que se trata de una manifestación pacífica buscando el restablecimiento de sus derechos y la búsqueda de la verdad sobre esta situación.