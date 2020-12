Lo que debe saber de las medidas restrictivas de navidad y año nuevo

“El 28 de diciembre de 2015 estaba compartiendo en una finca con mi familia y unos amigos una fiesta decembrina. Allí permitimos que la pólvora estuviera presente y me explotó la llamada torta de luces de bengala. Decían que eran inofensivas, explotaron todas en un segundo, y uno de esos artefactos me golpeó mi ojo derecho, me estalló el ojo y perdí la visión por siempre. Hoy tengo una lesión que llevaré por el resto de mi vida, una limitación física para desarrollar algunas actividades. Estaba en el municipio de Támesis, que era la finca donde compartía con la familia y los amigos, me llevaron inmediatamente al hospital de La Pintada, donde me dieron una primera atención para tratar de estabilizarme y pues detener la hemorragia, limpiarme y trasladarme a Medellín. Desde allí me enviaron a la Clínica del CES. Me hicieron una enucleación, que es extraer el ojo para evitar que se terminara contaminando el nervio óptico, que me llevara a perder también la visión por el ojo izquierdo y que pudiera tener una lesión mucho más grande. Me practicaron esta cirugía y después de eso tuve más o menos unas cinco o seis operaciones adicionales para tratar de reconstruir parte de mi rostro y recuperar muchas de mis actividades”.

“Hace cinco años estábamos en una fiesta tirando papeletas por un balcón. Cuando tiré una se me quedó pegada en la mano. Me encalambré los dedos, gracias a Dios no me los dañé (o me los moché), mi abuela me hizo una curación y ahí, desde ese momento, no volví a tirar pólvora. Como mi abuela sabía de enfermería, por eso ella me atendió. Usted sabe que a uno le pasan las cosas y no aprende. La verdad yo era una persona que era feliz quemando pólvora, no me importaba la plata que me gastaba en eso, parecía un niño cuando estrena un juguete. Hoy para mi la pólvora no es un juego. Recuerdo otra ocasión en una fiesta con amigos y todos estábamos tirando voladores.

Yo fui a tirar el mío, casi que no lo suelto y cayó al lado de todos nosotros, fue una cosa horrible, eso estalló muy duro, nos aturdió los oídos y muy fuerte. Desde eso tengo problemas de los oídos”.