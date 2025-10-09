Embajador de Francia estuvo en Apartadó y prometió construir megacolegio con Puerto Antioquia

El Embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, realizó una visita esta semana al municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño.
La jornada se enmarcó dentro de la ruta de internacionalización del territorio y tuvo como objetivo “fortalecer la cooperación y promover el desarrollo sostenible de la zona”. Como resultado de su visita, el embajador anunció una millonaria inversión destinada a la educación en el corregimiento de Puerto Girón.
El anuncio central fue la inversión de tres millones de euros para la construcción del primer megacolegio en el Urabá antioqueño. Específicamente, se trata de la Institución Etnoeducativa de Puerto Girón. Se espera que esta obra beneficie directamente a más de 500 niños y jóvenes de esta comunidad, que se compone en su mayoría por afrocolombianos.