Menor de edad que ingirió alcohol se quemó con pólvora en El Retiro

“Señor alcalde, por lo anterior y al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de esta”. Así terminaba el comunicado publicado por ocho de los nueve miembros de la junta directiva de EPM el 10 de agosto de 2020, hecho que anticipó la primera turbulencia administrativa de EPM en el gobierno de Quintero. Criticaban haber sido marginados de asuntos claves en los que debía participar la junta, como la ampliación del objeto social y la demanda contra contratistas y compañías de seguros por Hidroituango, queriendo “dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones, cuando en efecto no lo hizo”. Fuera de los reproches por desconocer la junta para los dos temas mencionados, la carta sumaba la preocupación porque “no se estén observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”. La decisión dejó a EPM sin su órgano colegiado de administración y representación y a Quintero solo en la junta directiva y, además, generó que la comunidad financiera internacional hiciera reclamos por la renuncia intempestiva de la junta.

El pedido de Quintero a comienzos del año para que el entonces gerente Álvaro Guillermo Rendón renunciara a su cargo desató una nueva tormenta política alrededor de la empresa y su gobierno corporativo, porque apenas nueve días atrás, el 22 de enero, el alcalde había desmentido un cambio de gerente. “Eso no es cierto, el gerente viene haciendo una magnífica labor en EPM y lo seguirá haciendo”, aseguró ese día a los medios. Luego Rendón contó los verdaderos motivos de su salida, al oponerse a la influencia y la presión que ejercía en la empresa la secretaria privada de Quintero, María Camila Villamizar: “Empezó a sentirse cómoda y fue caminando más en la organización, fue interactuando con los gerentes y vicepresidentes, se metía en mis reuniones privadas, hasta que me di cuenta de que estaba ordenando investigaciones (...) Se daba licencias de poder, se hacía en una sala alterna, a todo el que salía de la oficina (le preguntaba) era qué hablaba el gerente. Se inventaba cosas para hacerle ruido al alcalde”. El exgerente también denunció hostigamientos y presiones de Quintero para que dejara el cargo: “Por su comportamiento, a uno le da la impresión de que el alcalde no tiene clara esa línea de gobierno corporativo”.