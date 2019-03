¿Por qué se están congestionando las estaciones del metro?

“No es responsabilidad del Metro, ustedes son los mejores, es la falta de estrategia tras las medidas de pico y placa ambiental. Ejemplo, ¿si aplica para todo el área metropolitana, por qué no se habilitan rutas de buses que hagan un recorrido similar?”, indicó.

Las quejas de los usuarios por las congestiones no se hicieron esperar. Por ejemplo, en Twitter, César Saavedra reveló una imagen en la que se aprecia una fila que, incluso, sale de la estación Madera.

Y es que según cifras de la empresa Metro, el aumento de pasajeros ayer en el sistema fue del 10 por ciento, entre las 6:00 a.m. y las 6:59 a.m., con respecto al jueves 28 de febrero, pasando de 108.023 usuarios a 120.131.

Si en Medellín, gobierno, empresas y transportadores no conversan sobre lo que cada uno puede poner para contribuir con una movilidad sostenible, será difícil que la gente deje el carro en casa.

La culpa no es del metro, aseguró Juan David Parra, jefe de Servicio al cliente de esa empresa, al anotar que no ha existido corresponsabilidad por parte de la industria en el sentido de tener horarios escalonados.

“Somos una ciudad con horarios estándares hace tiempo para la mayoría de personas, que ingresan y salen a la misma hora. La idea es que las empresas tengan horarios escalonados y podamos extender los picos de frecuencia”, apuntó.

Para Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia, es urgente que el Valle de Aburrá se comporte como una metrópolis en la que las personas van al trabajo a las 8:00 a.m, y también a la 1:00 a.m. o a las 4:00 a.m.

“Esas horas de más serán de vida productiva, académica, de competitividad y turismo de congresos, negocios, certámenes feriales, inversión extranjera y eso nos ayudará a salir de esta coyuntura de la contaminación y congestión”, señaló, no obstante instó por que se adquieran más vagones para el metro y buses eléctricos para metroplús.

Soto propuso que las empresas y colegios adopten jornadas continuas, por ejemplo entrando a las 6:00 a.m y saliendo a las 2:00 p.m. lo que generará y trasladará la alta movilidad a las horas valle.

“Me comprometo a que el sector empresarial e industrial de confección que necesite transporte de carga lo haga en las noches, pero para eso necesitamos seguridad pública que evite los robos”, dijo.