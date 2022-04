Las restricciones de movilidad durante los primeros 18 meses de la pandemia fueron el viaje más pesado del Metro de Medellín en sus 26 años de servicio. La reducción drástica de pasajeros dejó un enorme hueco de medio billón de pesos que obligó a la empresa a replantear sus planes. Conversamos al respecto con el gerente del sistema, Tomás Elejalde Escobar.



¿Cómo está hoy el hueco financiero que la pandemia dejó en la empresa?

“Las pérdidas que generó el confinamiento por la reducción del número de pasajeros no son recuperables, son absolutas y estructurales. Los servicios de transporte no son almacenables. Si en 2020 las personas no viajaron, igual el metro siguió operando para mantener un aforo de 30 %. Tenemos un cálculo de pérdidas por la reducción de demanda que asciende a los $552.000 millones, certificado por el Mintransporte. Otra cosa es que desde noviembre la cantidad de pasajeros ha venido subiendo por la reactivación. Eso permite llegar al punto de equilibrio, pero nunca recuperar lo que se perdió”.

¿Se recuperó la afluencia de antes de la pandemia?

“Estamos llegando a niveles del 90 % de lo que teníamos antes de la pandemia, entre 960.000 y 970.000 pasajeros en un día típico laboral. Antes eran 1.050.000. Ahí hay una pérdida estructural, no hemos llegado al número de antes porque a la reactivación todavía le falta, hay informalidad laboral y migración a otros modos de transporte.

Eso genera una reducción de la demanda del transporte público en general. Es un fenómeno que se ha visto en otras ciudades. Ese nivel de pasajeros nos permite hablar de que estamos en un nivel de equilibrio de costos y gastos. Llegar al 100 % y seguir creciendo es importante porque tenemos que seguir alimentando el fondo de modernización y repotenciación. Llevamos dos años sin hacerlo”.