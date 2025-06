El proceso judicial, alegan, no ha sido garantista. No hubo un procedimiento de captura legalizado y tampoco fueron reveladas las pruebas que los vinculaban al homicidio. Aun así, la justicia haitiana los llevó a prisión, en condiciones que vulneraban sus derechos.

O al menos, esos fueron los argumentos que los exmilitares presentaron durante una audiencia ante los magistrados del Tribunal de Apelación de Haití, instancia ante la cual los procesados sustentaron su apelación contra la decisión de un juez de vincularlos al caso como presuntos responsables.

Además de denunciar la violación de sus derechos humanos y la vulneración al debido proceso, los exmilitares narraron las torturas a las que, según ellos, han sido sometidos desde su captura.

“Me golpearon en la cabeza con la trompetilla de un fusil. Durante el interrogatorio, me golpeaban con una grapadora, me golpeaban en los tobillos y en las uñas de los pies”, relató Naiser Franco, uno de los capturados.

Al entregar los argumentos durante la apelación, los exmilitares colombianos coincidieron en que fueron golpeados y torturados física y psicológicamente para que firmaran documentos en los que, al parecer, aceptaban su responsabilidad en los hechos.

“Pasé 27 días esposado las 24 horas del día con otro compañero. Teníamos que hacer nuestras necesidades, como ir al baño, comer y dormir, amarrados como unos perros”, añadió Neiser.

En su relato, afirmó que los miembros de la Policía Judicial supuestamente le decían que moriría en ese lugar y les dejaban claro que en ese país no había respeto por los derechos humanos.

“Me decían siempre que mi muerte en este país iba a ser lenta y dolorosa, que aquí no había justicia. Y me mostraban fotos de mi familia, ya que sabían dónde vivía en Colombia”, añadió.

Los magistrados también escucharon el relato de Edwin Enrique Blanquizal, otro de los exmilitares capturados. Aseguró que el día de los hechos, el 7 de julio de 2021, cuando la policía lo capturó, lo primero que hicieron fue arrojarlo a una multitud que, despiadadamente, lo atacó con machetes.

“Me lanzaron hacia la población civil, que me causó veinticuatro machetazos. Tengo ocho machetazos en la cabeza; por eso es probable que aún tenga el cráneo fracturado. Pero acá no hemos contado con garantías para un servicio de salud. Mi familia puede pagar por los exámenes, pero no lo han permitido. Ese día, un policía me salvó al dar un disparo al aire y dispersar a la multitud, pero una vez me subieron a una camioneta, otro policía me fracturó un dedo”, narró.

Todos los capturados tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos. Inicialmente fueron vinculados al caso como supuestos determinadores del magnicidio, sin embargo, ante la ausencia de material probatorio el cargo cambió a conspiradores.