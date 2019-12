Esto opinan seis gerentes de trenes del mundo del metro de Medellín

“El desafío es desarrollar capacidad institucional para construir líneas de metros en ciudades de más de un millón de habitantes. Por el alto costo que implican, los gobiernos optan por soluciones como los buses pero son a corto plazo y no permiten una planificación a largo plazo”, opinó.

Eduardo de Montmollin , presidente de Alamys, dijo que la movilidad no se puede desligar del servicio, por lo que la tarea actual de los masivos es preparar los sistemas para atender con confort un mayor flujo de usuarios. “La industria metroferroviaria tiene tiempos y ciclos de inversión largos, con lo cual, no es que mágicamente se hagan cambios. Si podemos tomar acciones inmediatas en el relacionamiento con el pasajero”, dijo.

Max Noria, representante del ferrocarril suburbano de Ciudad de México, ponderó la creación de cultura alrededor del transporte en la ciudad, de respeto y de preservación. “Son un ejemplo para muchos de los metros de Iberoamérica para poder fomentar esa cultura de transporte”, indicó.

Ester Litovsky, directiva de Metrovías, empresa operadora del subterráneo de Buenos Aires, dijo que “en Medellín la Cultura Metro huele, se siente, tiene sabor, tiene gusto, tiene todo. Pregunté cómo lograban esto y me dijeron que el metro aquí es inspirador. Y eso me pareció maravilloso. Yo no lo hubiera pensado así. Y es verdad que el metro aquí tiene una mística distinta”.

Por su parte, Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá, contó que el caso de Medellín ha sido fundamental para la estructuración del proyecto de la capital. “Desde el primer momento, en 2016, nos abrieron las puertas y eso nos sirvió mucho en la fase de estructuración y diseño. Nos ha permitido evaluar los impactos de una línea elevada” .