MinSalud confirma el primer caso de viruela símica de Clado Ib en el país: fue ubicado en Antioquia

El Ministerio de Salud y el Instituto de Salud confirmaron la detección del primer caso de mpox Clado Ib en Colombia -enfermedad conocida como la viruela símica-, el cual se reportó en el departamento de Antioquia.

Si bien en el territorio nacional los primeros casos de viruela símica se identificaron en 2022, y hasta la fecha van 4.825 casos en el acumulado, todos corresponden al Clado II, un grado de menor criticidad, mientras que el Clado I, de variación Ib, tiende a ser más preocupante por ocasionar infecciones más graves.

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No obstante, MinSalud aclaró que “desde la detección del caso se han activado las acciones de seguimiento epidemiológico, investigación de campo, monitoreo de contactos y articulación con las entidades territoriales de salud, con el propósito de fortalecer la vigilancia, verificar oportunamente posibles exposiciones y mantener el control de la situación”.

Además, precisó que hasta el momento y según los datos que se tiene del reporte, no se evidencian casos adicionales ni tampoco cadenas de transmisión, razón para mantener la calma y no caer en imprecisiones ni desinformaciones.

“La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas conservadas y específicas para este clado, como parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y la vigilancia continua de los clados de interés en salud pública. Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria asociada al mismo y se encuentra bajo seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias”, añadió MinSalud en un comunicado.