Medellín activa plan de contingencia ante temporada de menos lluvias y posible llegada de El Niño

Aunque las lluvias continúan en la ciudad, Medellín se prepara desde ya para un periodo más seco de lo habitual. Según los pronósticos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), entre junio y agosto las precipitaciones podrían disminuir entre un 35 % y un 50 % frente a los registros históricos, mientras que las temperaturas aumentarían entre uno y dos grados centígrados.
Ante este panorama, la Alcaldía de Medellín activó una alerta naranja y consolidó un plan de respuesta para prevenir emergencias asociadas a la sequía, especialmente incendios forestales, afectaciones en el abastecimiento de agua, riesgos para la salud pública por la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades o por golpes de calor y posibles impactos sobre la seguridad energética.
“Las lluvias no se eliminan completamente, simplemente disminuyen. Pero el riesgo no baja. Por eso activamos la alerta naranja para prepararnos ante esta temporada de menos lluvias y la posible influencia del fenómeno de El Niño”, explicó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Carlos Quintero.
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La ciudad llega a este nuevo periodo climático después de un semestre marcado por las emergencias de las lluvias torrenciales y los aguaceros que afectaron la infraestructura del área metropolitana y provocaron constantes emergencias. En lo corrido de 2026 se han atendido más de 3.000 incidentes, entre ellos 84 deslizamientos, 500 emergencias relacionadas con árboles, 75 inundaciones y 45 incendios forestales.