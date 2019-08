Humorista protagonizó primer choque en el Túnel de Oriente

Un choque entre tres carros se convirtió en el primer accidente de tránsito del que se tiene noticia en el túnel de Oriente.

El capitán Jorge Rodríguez, comandante de la seccional de tránsito de la Policía Metropolitana, informó que el incidente se presentó a las 5:00 p.m. en la salida de Baltimore, y no dejó personas lesionadas.

“Iban en la salida hacia Palmas y el primer vehículo al parecer frena completamente, y como en el túnel se mantiene una velocidad contante, el conductor no reaccionó bien y por alcance los dos vehículos que venían detrás terminaron colisionando”, reportó el capitán Rodríguez.

El uniformado destacó que el hecho fue atendido inmediatamente por Policías y agentes de tránsito, y que se habilitó una Ye que permite salida hacia Las Palmas para sortear la congestión. “No hubo mayor afectación a la movilidad”, agregó.

Uno de los involucrados en el incidente fue el humorista Ricardo Quevedo, quien a través de sus redes sociales mostró cómo quedaron los vehículos. “Lo inauguramos hoy con estrellada múltiple. Yo no venía manejando, para que no me echen la culpa, pero yo creo que sí soy la sal”, comentó el humorista antes de destacar que el túnel le parecía “muy bonito”.

Así es el túnel

El pasado 15 de agosto se abrió el paso de vehículos por el Túnel de Oriente, una conexión vial de 24 kilómetros que incluye tres túneles, viaductos e intercambios viales y que costó $1 billón.

Dentro de la conexión la velocidad mínima permitida es de 50 kilómetros por hora (KPH) y la máxima de 60 KPH. No se puede adelantar otro vehículo y debe conservar la distancia para evitar posibles incidentes.