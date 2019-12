Tras una hora de bloqueos, movilidad comienza a normalizarse

En la tarde de este jueves protestas de estudiantes en la Avenida Las Vegas y de otro grupo de personas en la Oriental y la calle San Juan, a la altura de la Alpujarra, dificultaron la movilidad en la ciudad. Tras poco más de una hora de bloqueos en estas tres importantes vías, gracias a la intervención de Personeria alrededor de las 8: 00 p.m. el flujo se normalizó.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, siguió de cerca los bloqueos, informando a través de su cuenta en Twitter. Allí señaló que la situación en Las Vegas se debió una decisión de la Asamblea de Estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavíd.

Aunque estas protestas no estaban en ningún cronograma conocido, probablemente se desarrollan en el marco del paro nacional y de la conversación entre el comité de organizaciones sindícales y el gobierno que justo hoy tuvo su segunda reunión sin avances visibles.

Este no es el primer bloqueo que sufre la Avenida Las Vegas durante esta semana. En el desarrollo de las manifestaciones del pasado 4 de diciembre, esta importante vía sufrió un cierre de más de tres horas que dificultó la movilidad en la ciudad. Hasta ahora las autoridades no han anunciado el despliegue de la fuerza pública.

No bloquear acceso a centros de salud

La Alcaldía de Medellín se pronunció este jueves sobre los hechos ocurridos el pasado 4 de diciembre en inmediaciones a Ciudad de Río, donde una protesta que mantenía bloqueada las Vegas fue disuelta por el Esmad. Según denunció la Secretaría de Seguridad, en la manifestación pacífica había presencia de encapuchados que insistieron en mantener el cierre e hicieron necesario el accionar de la fuerza pública.

La administración hace énfasis en los inconvenientes que presentaron los pacientes y personal médico de la Clínica del Prado para ingresar a la institución. “Se identificó el bloqueo de entradas y salidas de la Clínica del Prado, en la sede en mención, durante acciones de manifestantes en las afueras de ese lugar, situación que impidió el acceso de gestantes en trabajo de parto y de maternas que habían sido remitidas con complicaciones del embarazo”, señaló en un comunicado.

Añade que los manifestantes también “ impidieron la salida de las maternas y sus bebés que estaban de alta y no tenían como salir de la institución, además de que el personal de salud, como médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, entre otros, no pudo ingresar a recibir sus turnos de trabajo, lo que ocasionó una emergencia funcional en la Clínica”.

Frente a esto, la Alcaldía de Medellín señala que la misión médica no puede verse afectada bajo ninguna circunstancia, y llama a los ciudadanos a desarrollar una protesta que respete la labor de las clínicas y los hospitales, absteniéndose de hacer bloqueos cercanos a estas instituciones que puedan impedir el ingreso y salida de pacientes y personal médico.

Denuncian violencia policial

Durante esos disturbios, la Policía reportó la captura de 20 personas, entre ellos dos menores de edad. Algunos líderes de organizaciones sociales denunciaron violencia policial en la intervención de la fuerza pública. Karen Vargas, una ciudadana que estuvo tomando videos durante la jornada, aseguró que fue agredida por varios policías únicamente por grabar, y que los agentes incluso detuvieron a uno de sus amigos cuando intentó auxiliarla.

Vargas se refería a Daniel Suárez, uno de los organizadores del Desconcierto y de otras actividades realizadas en el marco del paro nacional.

“Yo estaba en una esquina grabando porque la policía estaba capturando gente. Los agentes llegaron donde mi y me quitaron el celular. Eran dos mujeres y dos hombres que me dijeron que ‘por sapa’ me pasaba eso. Querían que les diera el código de desbloqueo de mi celular para borrar el material pero yo no accedí. Una de las mujeres me pegó unas cinco veces”, contó.

Agregó que durante un espacio de 20 minutos los agentes la presionaron para que borrara el material, bajo supuesta amenaza de llevársela detenida. En ese momento, dice ella, llamó a Suárez para que la auxiliara.

“Él llegó cuando yo había accedido a borrar el material porque uno de los policías dijo que le daba pesar de mí y que me dejaba ir si eliminaba el material. Daniel llegó preguntando que por qué y dijo que iba a llamar a alguien, y en ese momento le quitaron el celular y lo destrozaron”, precisó.

El secretario Tobón indicó a través de su cuenta de Twitter que Suárez “no está detenido. Está sin celular. Acabo de hablar con él a través de otra persona”. Esto fue confirmado, vía Twitter, por el propio Suárez quien denunció que fue víctima de agresiones de las autoridades y mostró los daños que sufrió su celular, según él después de que un agente se lo quitara y lo tirara al suelo.