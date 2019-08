Incidente con vehículo de residuos peligrosos en el Túnel de Occidente

La concesión Devimar informó, a través de sus cuentas institucionales, que fue habilitado el paso en el Túnel de Occidente, luego de que en la noche de este viernes se presentara el cierre total a causa de un vehículo varado que transportaba sustancias peligrosas.

Devimar agregó, además, que el equipo de la concesión atendió el incidente y pidió a los usuarios que transitaran con precaución.

Cambios de horario

Con el objetivo de mejorar la movilidad en el sector y brindar más comodidad a los usuarios que a diario circulan por la vía entre Medellín y el Occidente antioqueño, la Concesión Desarrollo Vial al Mar – Devimar— modificó, el pasado 15 de julio, los horarios para el paso de vehículos que transportan sustancias peligrosas.

En ese sentido, los nuevos horarios que rigen a partir de hoy contemplan que en semana, de lunes a viernes, los vehículos que transporten este tipo de carga podrán pasar a las 2:00 a. m., 5:00 a. m., 8:00 a. m., 8:00 p. m. y 10:00 p. m.

Los fines de semana, (sábado y domingo que no sea puente festivo), su circulación será a las 2:00 a.m., 5:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 p.m.

Finalmente, los domingos en puentes festivos transitarán a las 2:00 a. m., 5:00 a. m. y 10:00 p. m. y los lunes festivos a las 2:00 a. m., 5:00 a. m. y 8:00 a. m.

“La seguridad de los usuarios es prioritaria para Devimar y por eso se toman estas determinaciones”, concluyó la concesión.