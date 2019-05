Mejores vías y control, la solución para los camiones

En 952 incidentes de tránsito ocurridos este año en Medellín, en los que han estado involucrados vehículos pesados, tractomulas y camiones, han muerto 13 personas y han quedado lesionadas otras 170, dicen las estadísticas de la Secretaría de Movilidad, una situación que preocupa, pues además de estas cifras, los percances también impactan la movilidad.

Por el Valle de Aburrá circulan 32.589 camiones que constituyen el 2,4 % del total del parque automotor, que es de 1.347.736 vehículos (censo de 2015). Si se tiene en cuenta que este año van 71 personas muertas en incidentes en Medellín, (8 menos que en 2018), significa que los vehículos pesados están implicados en el 18,3 % de los casos.

¿Qué factores inciden en la alta accidentalidad?

Johel Moreno, ingeniero constructor de vías, explica que el Valle de Aburrá y, en general, el departamento de Antioquia sufren un problema de mala infraestructura vial, donde abundan las pendientes, las vías estrechas y la falta de inversión en mejoras a carreteras que llevan años operando.

“Acá se hicieron vías para la conectividad entre pueblos pero no para la competitividad. Los vehículos no pueden transitar a la velocidad para la que fueron diseñados y por eso se exponen a que las cargas se sacudan (se caigan en las curvas), porque no hay estabilidad”, dice Moreno.

Añade que aunque hay señalización, esta muchas veces es inadecuada y los conductores no alcanzan a detectarla: “Se instalan resaltos de más de 25 cm. de alto, y cuando los camiones los pasan, se desestabilizan. Hay curvas con inclinaciones del 2, 3 o 4% que son insuficientes para soportar velocidades de 50 km y por eso hay accidentes”, advierte.