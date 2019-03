El pico y placa sigue de 6 dígitos pero en horario normal

Desde este lunes 1 y hasta el 5 de abril el pico y placa seguirá siendo de 6 dígitos pero el horario ya no será extendido sino de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Para el sábado 6 de abril habrá pico y placa para los carros, motos y camiones de placa impar, es decir los números 1-3-5-7-9, en el mismo horario.