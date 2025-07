¡Qué platal! Gobierno debe hacer ajuste fiscal de $33 billones en 2026 para frenar déficit, alerta Comité de Regla Fiscal

Cada año hay que financiar una parte del déficit. Y en la medida en que el ajuste comience antes, también habrá un efecto positivo en la dinámica de la deuda y en el servicio de la deuda, porque si el mercado percibe que no hay un crecimiento desbordado de la deuda a partir de un nivel alto, podría reducir los intereses que cobra . No serán intereses tan bajos como los de antes de la pandemia, pero dejarán de crecer o empezarán a moderarse”.

“El efecto sería que el déficit previsto y proyectado sería mayor. Entonces, este año no sería de 7,1 %, sino que estaría por encima de ese nivel. El próximo año, ¿qué implicaría? Que la deuda crecería un poco más de lo que está previsto. Sobre la tasa de cambio, habría un cierto desequilibrio, digámoslo así, en el sentido de que no se entiende bien por qué, después de la decisión de las calificadoras, no se ha reflejado un aumento de la tasa de cambio. Eso no está ocurriendo; lo que estamos viendo es una revaluación del peso. Aquí normalmente se dice que cuando hay revaluación es por factores externos y cuando hay devaluación es por factores internos.

Pero eso hay que entenderlo mejor, hay que analizar el canal que conecta el balance fiscal con la tasa de cambio. Desde el punto de vista estructural, debería reflejarse en una devaluación, que no está ocurriendo. La inflación también tiene determinantes sectoriales, pero si hablamos de un determinante agregado, es decir, del agregado macroeconómico, la situación fiscal también influye. Ahora bien, puntualmente hay otros factores que presionan la economía nacional, por lo que no es tan directa la relación entre estos temas.

Lo que sí hacemos es un seguimiento mensual del recaudo y vamos advirtiendo que, si no se cumple, se necesitaría un recorte. En este pronunciamiento no hemos dicho nada sobre el recorte en 2025, un poco porque en el Plan Financiero de 2025 ya estaba incluido por parte de Hacienda un recorte, que está reflejado en el decreto de aplazamiento, el cual debe convertirse en un decreto de recorte efectivo. Pero eso es algo implícito. Nosotros no tenemos esa salvaguardia para afirmar que el ajuste ya está garantizado. Sabemos que, como estaba planteado el financiamiento, se necesita un decreto de recorte que reemplace al decreto de aplazamiento.

Lo que no sabemos es si eso realmente llevará a una reducción del déficit fiscal proyectado en el Marco Fiscal de 2025 o no. Por eso nosotros estamos tomando como referencia el dato del Marco Fiscal de 2025 y, además, teniendo en cuenta el momento del año en el que estamos. En fin, en años anteriores los recortes debían darse de forma efectiva y no como un decreto de aplazamiento, para evitar que no se cumpliera la meta fiscal”.

