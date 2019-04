Este es el primer balance del día sin carro en el Valle de Aburrá

Desde las 7:00 a.m. de este martes comenzó a regir la medida del día sin carro en el Valle de Aburrá, que se prolongará hasta las 7:00 p.m. y que hace parte de las estrategias para conmemorar el Día de la Tierra.

Como primer balance de la jornada el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, resaltó el compromiso de la ciudadanía e invitó a los ciudadanos a usar más el transporte público no solo hoy, sino como un hábito cotidiano para contribuir al medio ambiente. “Tenemos que tomar decisiones frente al calentamiento global y los retos que tenemos en términos de calidad del aire (...) Hoy tenemos 1’400.000 vehículos, al paso que vamos con el crecimiento del parque automotor no seremos sostenibles en el tiempo”, precisó.

El Metro de Medellín también entregó un primer reporte de afluencia de pasajeros. Hoy 23 de abril, entre las 4:15 a.m. y las 8:00 a.m., el sistema movilizó 351.155 usuarios, un 9 % más que el pasado martes 9 de abril (cuando la cifra llegó a 322.461). La franja horaria que más usuarios movilizó el todo el sistema fue la comprendida entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., con 102.314 usuarios.

Para contribuir a la movilidad sostenible, la Alcaldía de Medellín acompaña en caravana desde cuatro puntos de la ciudad hasta La Alpujarra a quienes hagan los trayectos en bicicleta. De acuerdo con Sergio Orozco, secretario de Medio Ambiente de Medellín, solo en la ciclorruta de la carrera 65 se movilizaron esta mañana cerca de 800 bicicletas.

En 2018, indicó Orozco, disminuyó en un 33% el rodamiento de vehículos durante el día sin carro y que se espera que este año la cifra sea igual o superior.

El funcionario resaltó que ya comenzaron las lluvias nocturnas, lo que ha contribuido a la mejoría en las estaciones de medición de calidad del aire. Hoy, afirmó Orozco, todas las estaciones se encuentran en verde, menos cinco (que están en amarillo).

