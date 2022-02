A juicio de Lopera, el regreso de la regulación sería una especie de contradicción, ya que el recorte paralelo en el parque automotor particular y en el de los taxis solo generaría como resultado una reducción en la oferta de movilidad para los ciudadanos.

“Somos conscientes que la malla vial no da para que todos los usuarios tengan un vehículo particular, por lo que tenemos que hacer es que se desincentive el transporte privado y se promueva el transporte público. Entonces no podemos quitarle la posibilidad al ciudadano de ir en su vehículo particular y a la vez recortar el parque global de los taxis en la ciudad”, dijo Lopera.