Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional con 97 votos a favor

Tanto Cambio Radical como el Centro Democrático alegaron que la citación no se realizó con la debida anticipación y, por ello, decidieron no asistir. Para la nueva sesión de este sábado, el Centro Democrático ya anunció que tampoco participará.

Luego de darse a conocer esta proposición, en la que se pide aprobar el texto definitivo con el visto bueno por el Pleno del Senado, publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024, algunos representantes reprocharon la decisión del Centro Democrático de negarse a debatir la reforma.

“No podemos dejar pasar que se manifieste que, de entrada, queda viciado el debate porque no va a estar la oposición cuando, de manera voluntaria, se negaron a dar la discusión. Aquí no se puede decir que vamos a tomar decisiones sin la oposición, ¿si no vinieron qué hacemos? Si se hizo la convocatoria. Cada uno aquí, de manera responsable, está cumpliendo con el deber. Entonces, no puede quedar en el ambiente ni en el acta de que nosotros vamos a tomar decisiones sin la oposición, cuando ellos son los que se están negando voluntariamente”, expresó la representante a la Cámara por Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez.

Por su parte, los representantes independientes Catherine Juvinao y Alejandro García, junto con Julia Miranda y Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo, decidieron no asistir a la sesión.