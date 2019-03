Según la docente e investigadora, el pico y placa extendido no es una medida que nos sirva para actuar contra la contaminación a largo plazo. “El pico y placa ambiental extendido sirve para el momento, como para apagar el incendio y reducir la contaminación cuando tenemos niveles muy altos, pero no es una medida a largo plazo”, indica.

“Se podría invertir en que las ciclorrutas estén todas comunicadas . También en mejorar las aceras y el transporte eléctrico o a gas. Hay áreas además en el Valle de Aburrá donde no hay cables como en Itaguí, Envigado, El Poblado . Y por eso se usan mucho los buses. Otra parte de esos dineros se deberían invertir en salud . En el 2016 la Secretaría de Salud hizo un análisis de las urgencias por enfermedades respiratorias , durante la contingencia. Yo creo ese dinero se podría utilizar para hacer análisis, porque la mayoría de veces las secretarías no tienen personal y tiempo para hacer esos estudios que son los que nos permiten tomar medidas a largo plazo”, indicó la experta.

“Cuando se hace el pico y placa ambiental llegan muchas personas sancionadas. Ellos dicen que al subir a 6 dígitos no caen en cuenta del cambio , piensan que siguen siendo los mismos 4. Otras dicen que no ven las noticias, ni leen los periódicos, parece increíble pero es así. También, al no haber vías exentas cuando hay la alerta roja, son muchas las personas multadas. Las que tenían dos carros también dicen que se despistan y sacan el vehículo que tenía pico y placa”.

“Cuando tenemos el pico y placa de hora y media y seis dígitos, la gente sale más temprano y el pico de contaminación que empezaba a crecer a las 6:30 a.m. ya crece desde las 5:00 a.m. y a las 7:00 a.m. los niveles de contaminación están por encima del valor de la norma. Entonces, no tiene ningún efecto, solo se cambia el horario en que sale la gente, hay más congestión y altos niveles desde más temprano”, explica.

Agrega además que para resolver el problema hay que pedir filtros de partículas y gases en los vehículos que más contaminan como los camiones, volquetas, buses y tractomulas. “Hay que limitar el uso de vehículos diesel dentro de las zonas urbanas, aunque en el Valle de Aburrá es difícil porque los vehículos de carga se mueven a lo largo del río, pero se pueden incrementar los controles a la entrada y salida del Valle de Aburrá para que vehículo que no pase el control no puede circular”, sostiene la experta.

Juan Gabriel Piñeros, coordinador del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A., afirma que aunque los recursos son limitados la recomendación sería invertir en promoción y educación para la salud.

“Muchos de los elementos que nos están faltando a la ciudadanía es tener elementos más allá de la alarma. No sabemos cómo enfrentar las problemáticas ambientales, cómo hacer desde el ejercicio diario un a aporte a mejorar la calidad del aire. No tenemos las suficientes herramientas pedagógicas y culturales para poder modificar las formas como nos estamos relacionando con el medio ambiente”, concluye el experto.