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Una ternera con dos cabezas: el inusual parto que una familia campesina de Antioquia dice haber tenido con una de sus vacas

El hecho habría sucedido en La Unión y ha revolucionado a todo el Oriente antioqueño. El animal estuvo vivo durante 5 minutos.

  • Según el testimonio de una de las propietarias de la finca, la ternera nació viva pero a los cinco minutos murió. Foto: Cortesía
    Según el testimonio de una de las propietarias de la finca, la ternera nació viva pero a los cinco minutos murió. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una familia campesina de La Unión, en el Oriente de Antioquia, asegura haber vivido el parto más inusual de uno de sus animales: una ternera con dos cabezas.

Fue el sábado 26 de agosto, cuando fueron a revisar el proceso de parto del animal y se percataron de que la cría tenía dos cabezas.

Según contó Daniela González a Mi Oriente, la ternera nació viva, pero a los cinco minutos murió.

“Ella primero tuvo una cría normal y luego mi padre se fue para la casa y a la hora, que salió a revisarla, tuvo el otro parto y esa cría es la que tenía dos cabezas”, narró la mujer al medio regional.

El hecho ha sido una novedad en toda la región. En una publicación de habitantes del municipio, Francisco Javier Martínez opinó que “esta situación científicamente es una forma de gemelación incompleta: durante el desarrollo embrionario, un embrión que debía formar un solo individuo comienza a dividirse, pero la separación no se completa”.

En 2015, un hecho similar se reportó en Barbosa, norte del Valle de Aburrá. En ese entonces, Gerardo Gómez Gómez, médico veterinario que atendió el caso, explicó que una vecina de la vereda Las Playas lo llamó al mediodía, porque una de sus vacas estaba en un proceso de parto difícil. “Llevaba 10 horas tratando de dar a luz y no podía. Entonces procedí a hacer la extracción forzada del feto y me llevé la sorpresa de mi vida”.

Le puede interesar: En Barbosa nació un ternero con dos cabezas

Un año antes, en Marruecos, una vaca dio a luz a un ternero de dos cabezas cerca de Fez, en el centro de ese país. Para entonces, el veterinario de Sefru, Mohamed Bakal, dijo que se trataba “de una malformación congénita, pero su diagnóstico es difícil de confirmar, por falta de medios apropiados”.

Siga leyendo: Nació en Marruecos un ternero con dos cabezas:

Citados por la agencia marroquí MAP, otros veterinarios creen que la vaca “probablemente esperaba gemelos, que a causa de una malformación genética se fusionaron”.

Mientras se escuchan y se leen opiniones que va desde lo científico hasta lo religioso, en La Unión la finca de los González se ha convertido en toda una novedad, y mientras tanto los expertos empiezan a recoger la información necesaria para estudiar del extraño caso.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió el nacimiento de la ternera de dos cabezas?
El caso se registró en una finca de la familia González en el municipio de La Unión, ubicado en la subregión del Oriente del departamento de Antioquia.
¿Por qué nace un animal con dos cabezas?
Científicamente se debe a una gemelación incompleta o malformación congénita, donde el embrión no logra dividirse totalmente durante las primeras etapas del desarrollo de los embriones.
¿Cuánto tiempo vivió la ternera con dos cabezas en La Unión?
De acuerdo con el reporte de los propietarios, la cría nació con vida pero falleció aproximadamente a los cinco minutos del parto.
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