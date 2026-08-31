¿Cuánto cuesta comprar vivienda en Colombia? Se necesitan 57 meses de ingresos para la cuota inicial

Tener vivienda propia continúa siendo uno de los principales referentes de seguridad económica para los hogares. Sin embargo, comprar vivienda en Colombia se ha convertido en una meta cada vez más exigente, en medio de la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el valor de los inmuebles.
La dificultad para acceder a una vivienda propia cambia considerablemente entre países. El nivel de ingresos, los precios de las viviendas, las tasas de interés y las condiciones de cada mercado inmobiliario determinan el esfuerzo financiero que debe asumir un comprador.
Por eso, mientras en algunos lugares reunir el dinero necesario para una cuota inicial de vivienda equivale a menos de un año de ingresos, en otros representa décadas.
Para establecer dónde resulta más fácil reunir ese monto, BestBrokers comparó los precios promedio de las viviendas con los ingresos brutos de los trabajadores de diferentes países. A partir de estos datos, calculó cuántos meses de ingresos completos equivaldrían, en teoría, a una cuota inicial del 20% del valor de una vivienda.
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El indicador no representa el tiempo real que tardaría una persona en ahorrar. El ejercicio supone que 100% de los ingresos brutos se destina exclusivamente a reunir la cuota inicial y no contempla impuestos, alimentación, arriendo, deudas, gastos cotidianos, intereses hipotecarios ni otros compromisos financieros. En la práctica, por tanto, el periodo de ahorro sería considerablemente mayor.