¿Necesita apoyo Medellín para operar las UCI en pico de la pandemia?

El Grupo de Intensivistas de Antioquia informó que a su criterio aún hay capacidad técnica del talento local para responder a la coyuntura, pero además hay pendientes estrategias que aumentarían la capacidad del personal y el trabajo en red, factores claves para la atención de un escenario complejo como el que trajo consigo la pandemia. “En la ciudad hay suficiente talento humano en salud, altamente calificado, para atender las necesidades de la pandemia. Entendiéndose por personal de salud a los médicos intensivistas, especialistas no intensivistas y el resto del equipo de apoyo (terapeutas y personal de enfermería)”, indicó.

La pregunta central no es de qué país vendrían otros médicos especialistas a brindar asistencia a Medellín, sino si la ciudad realmente los necesita o hasta dónde el personal de la salud local puede soportar y brindar atención de calidad para enfrentar la pandemia.

El intensivista Fonseca dijo que es claro que el número de pacientes se disparó y que cada vez se requieren más camas UCI con todo lo que eso implica (ventiladores, monitores, bombas de infusión, personal médico).

“Aún somos suficientes para autoabastecernos con el talento humano. Tenemos gente y cuando digo gente son especialistas, médicos generales, personal de enfermería, auxiliares y terapeutas”, dijo.

Algunas estrategias, agregó, pasan por cosas que parecen sencillas como establecer que las pruebas de coronavirus al personal médico se envíen a un solo laboratorio y se agilicen resultados para que, en caso de resultar negativa, se puedan reintegrar a las labores más rápido: “Nosotros por ejemplo tenemos enfermeros que llevan dos semanas esperando una prueba y eso genera un hueco grande. En la reunión nos dijeron que eso se iba a resolver”, dijo.

Hay otras propuestas como involucrar más personal de medicina interna, cirugía, etc., pero es necesario articular y coordinar acciones para mejorar garantías de elementos de protección, seguridad social y demás. “Faltan recursos. Me preocupa que los especialistas se están yendo de instituciones pequeñas a grandes, pero no hay nuevas contrataciones ni recursos para costearlas”.

Los modelos de atención para estos pacientes dependen del equipo que se conforme y el cálculo es más o menos que se requiere un auxiliar por cada tres pacientes, un enfermero (a) por cada seis pacientes y de ahí el modelo va escalando en la pirámide. Cada intensivista, con el apoyo de especialistas, puede hacerse cargo de entre 10 a 15 pacientes.

Pero en medio de la polémica también hay buenas noticias: ayer entró en operación el sistema de teleasistencia anunciado por el gobernador (e) Luis Fernando Suárez.

Se trata de un esquema en el que médicos intensivistas aislados por su avanzada edad o por comorbilidades (enfermedades previas que los ponen en riesgo) asesoran a otros expertos en la selección de medicamentos, tipos de ventilación para los pacientes y otros procedimientos.

Fonseca celebró ese avance, pero dejó claro que no están cerrados al apoyo externo: Lo de hoy (ayer) fue una conciliación y así es como se avanza. Pero tenemos que aceptar que en una última fase (de la pandemia), si llegamos a necesitar apoyo, tenemos que recibir la ayuda de donde sea” .