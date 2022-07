Los jóvenes fueron retenidos en junio de 2020 Belén y conducidos hasta el barrio Villa Turbay, donde los torturaron tras ser acusados de ser informantes de las autoridades y posteriormente los cuerpos de Valencia y Rivera fueron arrojados en costales en el barrio San Diego, mientras que Taborda, que logró escaparse inicialmente, fue baleado en una cañada de Belén Rincón.

Orrego Jaramillo también debe responder por desplazamiento forzado, pues de acuerdo con la Fiscalía el hombre habría ordenado el desplazamiento de dos familias entre julio de 2020 y marzo de 2021 en el barrio La Sierra. Las víctimas habrían entregado información sobre el caso de Miguel Ángel.

Las víctimas celebraron que el Tribunal Superior de Medellín rechazara el posible preacuerdo. Carlos Arcila, defensor de los derechos humanos, señaló que una pena de 34 años “era injusto debido a que fueron delitos de lesa humanidad y hechos que desprestigian la justicia si se daban aprobación”.

Según Arcila, el Clan del Golfo al parecer tiene presencia en Villa Hermosa y Belén y en el corregimiento Altavista, en donde estaría trabajando en llave con el grupo delincuencial La Sierra.

El abogado de víctimas señaló que Nanis no ha ofrecido ninguna colaboración, no existe verdad, la estructura criminal que dirige es poderosa y por ello no cabía ninguna posibilidad de preacuerdo, que además podía haber creado un mal precedente en la justicia.