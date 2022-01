A recoger agua: estos barrios se quedarán sin agua este 12 de enero

Incluye 10.276 clientes de los barrios: Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No.2 (Santa Elena).

El circuito La Honda, por su parte, tiene bajo su jurisdicción a los siguientes sectores:

• De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

• De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

• Carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

• De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Incluye 3.132 clientes de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II-Mirador.

EPM recordó que el lavado de los tanques es una acción necesaria para garantizar la prestación de agua potable y de buena calidad para los usuarios. “EPM presenta excusas a la ciudadanía por las incomodidades que puedan ocasionar estas labores de mantenimiento preventivo y agradece su comprensión”, dijo la empresa en un comunicado.