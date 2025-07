Ni Pedro Pascal ni Cate Blanchett han ganado un Emmy: estas son las curiosidades sobre los nominados de 2025

Además de Severance, la serie que plantea una distopía en la que literalmente la vida laboral y personal están separadas, El Pingüino y The Studio son las producciones que están liderando la carrera por los Emmy con 24 y 23 nominaciones respectivamente.

Pero además de conocer cuáles son las producciones y los actores más destacados del mundo de la televisión en el último año, el listado de nominados trae otras curiosidades que pocas veces se mencionan. Por ejemplo, que un actor con larga trayectoria nunca haya recibido un galardón de estos o que hayan sido nominados en múltiples ocasiones por un mismo personaje sin éxito alguno.

Una de esos casos es el de Pedro Pascal, quien protagoniza The Last of Us, la cual recibió 16 nominaciones a los Emmy. El chileno fue nominado como Mejor actor principal en una serie dramática por su papel de Joel. Sin embargo, el actor ya ha optado por este premio en tres ocasiones y no ha ganado en ninguna. En 2023 también fue nominado por su personaje en la serie de HBO y por su narración en el documental Patagonia sin éxito alguno.

Algo similar sucede con Noah Wyle, protagonista de la serie médica de HBO, The Pitt. Esta producción, estrenada en enero de 2025, obtuvo 13 nominaciones y sigue las emergencias atendidas en el Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Wyle también está compitiendo por el premio a Mejor actor principal en una serie dramática, pero esta no es su primera nominación a los Emmy: de 1995 a 1999 estuvo nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en una serie dramática por su participación en la también serie sobre médicos, ER Emergencias.