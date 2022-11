EPM entregó nuevos detalles acerca de cómo avanzan las pruebas para la entrada en operación de Hidroituango y señaló que dentro de las pruebas eléctricas y mecánicas que realiza en las unidades de generación de energía 1 y 2, realizaron el pasado lunes una prueba en la primera turbina con giro mecánico entre 6 y 8 revoluciones por minuto, una velocidad muy baja comparada con las 180 revoluciones por minuto que girará cuando la turbina empiece a operar. En esta prueba, la empresa aseguró que se constató que todo el sistema mecánico funcionara de manera correcta y sin dificultades. También señaló que la prueba no representó riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga.

Para realizar estas pruebas a carga nominal, EPM deberá articular con las autoridades para realizar las evacuaciones necesarias de acuerdo con lo estipulado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.