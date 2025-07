¿Subirá el precio del arroz en Colombia? Gremios explican la crisis y advierten sobre impacto del paro arrocero

La crisis del arroz en Colombia entró en una fase crítica. En medio de bloqueos en nueve departamentos, productores denuncian incumplimientos del Gobierno y falta de rentabilidad. El Gobierno nacional publicó una resolución para regular el precio del arroz paddy verde , pero el sector no está conforme.

Por eso, los productores cumplen con un nuevo paro nacional, c on bloqueos en vías estratégicas como la Vía al Llano y el corredor hacia el Magdalena Medio . El motivo: la caída en los precios del arroz paddy verde , el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y la publicación de un proyecto de resolución que sometería el producto a un régimen de libertad regulada de precios.

Esto no es nuevo. Hace tres meses el país estaba en lo mismo. El Gobierno hizo unos compromisos con los productores en el paro anterior, pero no los ha cumplido , según los gremios productores .

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que el Gobierno busca intervenir el mercado para enfrentar la caída de ingresos de los productores.

La propuesta es fijar precios mínimos por tonelada y por carga de arroz paddy verde, con valores diferenciados por región. Por ejemplo, en el Bajo Cauca el precio mínimo sería de $1.543.928 por tonelada, mientras que en los Llanos sería de $1.508.638.

Aunque el sector reconoce que la medida va en la dirección correcta, advierte que los precios propuestos no alcanzan para cubrir los altos costos de producción. “La resolución en sí no es mala, pero el monto del valor de la carga no es el óptimo. Debería ser mucho mejor para hablar de ganancias”, señalaron voceros de gremios de productores.