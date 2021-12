Obras inconclusas en Copacabana sumarían más de $11.000 millones

Duque fue tajante en su mensaje a Quintero: “es importante que no se generen traumatismos para la continuidad de la obra y que no se permita el albur sobre quienes ejecutarán su finalización”. Tal como están negociadas las prórrogas, diseñador, interventor y constructor se quedarán hasta noviembre de 2022, con un supuesto periodo de empalme desde agosto con la nueva firma que llegaría tras una licitación. El 2 de diciembre, el gerente Jorge Carrillo anunció que iba a publicar los pliegos antes de terminar esa semana y aún no hay luces. Ya sin inhabilidad a la vista por el pago en Contraloría, ¿insistirán en cambiar los contratistas? “Ahora no existe razón, motivo o excusa para alterar el curso de los contratos”, añadió Duque.