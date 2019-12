Centro comercial Arkadia debe reponer 992 árboles

El componente arbóreo del territorio metropolitano se caracteriza por presentar árboles, arbustos y palmas que se distribuyen de manera aislada en el espacio. Por eso se habla de “árboles aislados”, según el Amva. La resolución establece que el volumen de madera en pie de los árboles a aprovechar era de 256,63 metros cúbicos. Al respecto, mientras la entidad asegura que Arkadia “reportó que los residuos de material vegetal, producto de las talas realizadas, fueron chipeados y empleados como fertilizante de árboles sembrados”, el centro comercial responde que “la madera no fue objeto de aprovechamiento”. Arkadia argumenta que “las especies aprovechadas no eran maderables y tenían problemas de carácter fitosanitario, por lo que no era viable su aprovechamiento, de acuerdo con los diversos expertos multidisciplinarios”.