Trazar nuevas rutas para llegar a la costa Atlántica

felipe muñoz

Director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC)

“Para nosotros la más preocupante es la Conexión Norte por el tema de logística porque esta vía que es Remedios-Zaragoza-Caucasia se supone que es la que nos va a solucionar el problema que tiene que ver con la vía Medellín a la Costa o que nos va a dar al menos una opción para la vía actual que está a cargo de Invías y no le han invertido. Realmente esa obra debe estar lista el 5 de enero de 2021 y en este momento no se ve avance. Esta vía es realmente nueva. Entonces está vía nos preocupa porque no hay plata para meterle a la troncal de Occidente y este proyecto no avanza. A mí me inquieta que el cuento que nos vendieron de que estas autopistas son una realidad es pura mentira. Hoy en día seguimos sufriendo en Antioquia para poder mantener la dinámica económica. Los transportadores tenemos que hacer grandes esfuerzos”.