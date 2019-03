Así van las vías 4G que conectarán a Antioquia con el Eje Cafetero

Explica que la importancia de las variantes –como la de La pintada– radica en que agilizan y dinamizan todo el transporte de carga, “pero los pasajeros que van en carro seguirán llegando a todos los restaurantes y hoteles. Las variantes son fundamentales dentro de las 4G porque la intención es dinamizar la comunicación, hacerla más rápida y efectiva. Claro, esto implica que muchas de las vías no van a pasar por el centro de los pueblos y va a cambiar la dinámica de los municipios, pero es una condición totalmente necesaria para que estas vías cumplan su cometido de agilizar la ruta. Ya es decisión del viajero entrar al pueblo o no”.

Mauricio Millán Drews, gerente General de Covipacífico, indicó que uno de los desafíos es la construcción de los túneles. Actualmente avanzan en la ejecución de dos –Amagá y Sinifaná–, en los que se trabaja de forma simultánea”.

Millán señala que uno de los retos es el manejo del tráfico debido a las particularidades de la nueva carretera, que tiene una elevación de 45 metros sobre la vía existente, “y cuyos procesos de excavación y construcción de taludes han obligado a cerrar la vía”.

Indicó que durante este año no tienen obligaciones contractuales de entregas de obra, sin embargo, avanzarán en los túneles. “Tenemos especial concentración en culminar el 2019 con más de 12 puentes y tramos con las primeras capas de pavimento”.

Gustavo Bernal Jaramillo, gerente general de la Concesión La Pintada de la conexión Pacífico 2, explicó que quieren mostrarle al país que las cosas se pueden hacer bien, dentro del tiempo que es y con los costos establecidos. “A la luz de eso, todo es un reto porque nos interesa que todo salga muy bien. Tan reto es hacer el túnel como que las comunidades se sientan tranquilas y vean el gran desarrollo”, dijo y agregó que todo lo que son licencias, predios y diseños están al orden del día.-

Destacó que entre los retos de ingeniería está la terminación del túnel Mulatos. “Estamos en este momento en una ejecución de obra del 63,39% según la interventoría. Vamos 8,21 % por encima de lo programado que es 55,28%. Estimamos que este año lleguemos a un avance de obra del 70%. El proyecto podría estar 6 meses antes de lo previsto”.

Santiago Pérez Buitrago, gerente de la Concesión Pacífico 3, indicó que no han sido ajenos a los desafíos que son, principalmente, la gestión predial, la interferencia de redes “y el componente social que hay alrededor de una vía que está llena de bienes baldíos. Vamos muy bien, pero en estos proyectos ir muy bien no es suficiente. Tenemos disponibilidad predial del 92 % del corredor vial, es decir, hay un acuerdo para que nos dejen trabajar, y en la adquisición vamos en un 52 %”. Frente al avance de obra destacó que llevan un 63 % de ejecución. “Este año tenemos que dejar listas dos unidades funcionales (tramos de vía). Vamos a entregar 30 kilómetros entre La Manuela - Irra y 16 kilómetros entre Irra y La Felisa. En total el proyecto tiene cinco unidades funcionales y el año pasado se entregó una”.

Es de anotar que uno de los grandes desafíos que ha tenido esta concesión tiene que ver con el manejo del tráfico debido a que se arman interminables congestiones. El gerente Pérez reconoció que esta es una de las quejas más recurrentes. “Tenemos entre 18 y 21 ‘pare’ y ‘siga’, que están ubicados entre La Manuela y La Pintada. En este momento estamos socializando una propuesta y es la de unos cierres programados por tres meses”.