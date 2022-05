Efectivamente, en varios municipios amanecieron pintados negocios comerciales, señales de tránsito y fachadas de casas. Con aerosol, para intimidar, se plasmaron las siglas AGC, que los delincuentes reconocen como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Un habitante de Tarazá contó, pidiendo reserva de su identidad, que el pueblo está “muerto” desde las 9:00 de la noche del miércoles. Por redes sociales y en persona corrió el rumor de la amenaza y la gente, con temor, no tuvo otra opción que cerrar los negocios y refugiarse en las casas. “La comunidad siempre es la más afectada con estas cosas. Acá en el pueblo no hay ni dónde conseguir comida. No hay nada, todo está cerrado”, comentó.