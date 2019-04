El sistema metro movió 298 millones de pasajeros en 2018: ¿cuál es su límite?

Elejalde dijo que en las franjas horarias 6:30 a.m. - 8:30 a.m. y 4:30 p.m. - 6:30 p.m. no solo se congestiona el sistema metro sino toda la ciudad, las calles, andenes y servicios.

“Si pudiéramos distribuir las horas de entrada y salida podemos mejorar la calidad de vida. La propuesta es flexibilizar las jornadas”, indicó.

Propuso crear una mesa de trabajo en la que participen sectores público y privado de la región para aplanar el pico de esas horas y redistribuir mejor la demanda de transporte del área metropolitana.

El Metro consideró que cuando entren proyectos en servicio como el metro ligero de la carrera 80 o el ferrocarril —ambos en fase de factibilidad—, incluso ayudarán a descongestionar la Línea A.

“Hacia 2045 esta línea tendrá unos niveles que deben ser soportados por una línea paralela que sería el ferrocarril. Debería ser así, por más que bajemos el intervalo la tecnología metro tiene unos límites: menos de 90 segundos es imposible”, indicó Elejalde en diciembre pasado en una entrevista con este diario.