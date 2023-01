El monto por las sanciones de tránsito aumentó desde ayer, por lo que si comete una infracción deberá sacar más plata. Las multas de categoría A, las cuales se hacen por no respetar las normas para peatones o transitar por vías férreas, quedaron en $154.700. Las de categoría B, como tener la licencia de conducción vencida, ya cuestan $309.328. Las tipo C, como no respetar el pico y placa o no tener la revisión técnico-mecánica al día, ya valdrán $579.990. Si se pasa un semáforo o tiene el Soat vencido la multa será de $1.160.000. La embriaguez ya cuesta entre $3.479.940 y $55.679.040.

Taxis subirán, pero con actualización