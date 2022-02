A propósito de la amenaza, el vocero de la empresa que construiría la PCH, Gustavo Londoño, aseguró: “Me sorprende eso. Nosotros no hemos tenido conocimiento de nada. Yo traté con líderes de allá, pero en un marco de debate público y a mí todo lo que me digan en contra, yo lo escucho, lo recibo”.

A pesar de lo anterior, las autoridades competentes no han probado que la masacre esté relacionada de forma directa con el activismo ambiental que tenía en particular Santiago Guarín, uno de los jóvenes asesinados.

Así mismo, no se habría valorado que en las veredas Falditas y Quebradona –separadas por el río y en las que incidiría el proyecto– hay 4 y 17 solicitudes de predios, respectivamente, a la Unidad de Restitución de Tierras , factor que no se consideró desde el impacto psicosocial, según la Veeduría.

¿Y la pequeña hidroeléctrica?

A pesar de que la PCH Churimo recibió la licencia ambiental en septiembre, no han notificado a Cornare el inicio de su construcción. “Dentro de la licencia ambiental se estableció que el titular de la misma debería notificarnos al menos con un mes de anticipación el inicio de la obra y eso no ha sucedido hasta el momento”, expuso Oladier Ramírez, secretario general de Cornare.

“Hay incertidumbre de que el proyecto pueda iniciar o no. Es el dueño el que determina si encuentra una viabilidad económica, financiación... Hay otras variables que persisten”, aseguró Ramírez, quien explicó que de 27 proyectos de generación de energía de PCH que han recibido licencia ambiental en el Oriente, 7 han sido construidas.

Precisamente, el proyecto se encuentra en una etapa de evaluación de costo-beneficio “porque para nadie es un secreto todo este tema de la pandemia y que los costos se dispararon”, aseguró Gustavo Londoño, vocero de la Empresa Clear Waters SAS, quien insistió en que la obra traerá “desarrollo” a las comunidades que se han declarado “olvidadas” en las distintas audiencias asociadas con el proyecto.

Sin embargo, esto no da parte de calma ni confianza a los habitantes de San Rafael, pues refieren un antecedente en que el trámite se habría adelantado en un inicio de forma “silenciosa”, dado que “la licencia ambiental viene marchando desde el 20 de diciembre de 2016 (...) sin que las comunidades tuvieran claridades del proyecto”, según dice el informe de control social de la Veeduría, que, a la fecha, no ha recibido respuesta por parte de los dueños del proyecto ni de Cornare.

En el informe solicitan profundizar, además, en la forma en que se van a establecer las medidas de protección ambiental que implica un proyecto de esta magnitud, con algunos cuestionamientos que, a consideración de la Veeduría y desde su análisis, son suficientes para aplicar una intervención preventiva al proyecto por parte de Cornare y del Ministerio del Medio Ambiente.

A estos interrogantes se suma el que se relaciona con las garantías al liderazgo social. “En cuanto al oriente antioqueño, desde hace muchos años tenemos una hipótesis y es que cada vez que afloran esos liderazgos, vienen siendo silenciados por algunos actores, en algunos casos de orden paramilitar”, fue una de las explicaciones que le encontró Óscar Yesid Zapata, vocero de Proceso Social de Garantías (PSG) por la defensa de las y los defensores de derechos humanos de Antioquia, a la amenaza de líderes como Fredy.

“Creemos que en este escenario de lo que está ocurriendo en San Rafael no solo está la debilidad institucional, sino la falta de voluntad. Lastimosamente, situaciones como esta se van a seguir presentando por omisión, en algunos casos, y por otras razones que tengan que ver con relación directa entre algunos actores paramilitares y del Estado”, sentenció Zapata.

Por ahora, Fredy está a la espera de que las entidades competentes del municipio donde se encuentra hagan efectiva la ayuda humanitaria por su desplazamiento. “Emocionalmente hay días en los que no me hallo. Hay días en los que estoy tranquilo, pero hay días donde estoy tan caótico que me pregunto todo el tiempo cuándo voy a salir de la situación de amenaza, cuándo voy a poder salir tranquilo a la calle, cuándo voy a poder salir a comerme un helado sin sentir que me van a matar”, manifestó.