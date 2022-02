“El alcalde ha criminalizado a empresarios antioqueños”

Recordemos que hace dos semanas un juzgado de Medellín ordenó suspender temporalmente, y por segunda vez, la convocatoria pública para la elección del contralor general de Medellín 2022 - 2025. El artífice del recurso fue Haver González Barrero, excontralor de Bello, quien alegó que por un error de forma no se le reconoció su experiencia en este y otros entes de control, cuestión que habría afectado su puntaje y lo dejó por fuera de la terna. En el momento, las partes convocadas en el recurso ya presentaron las pruebas respectivas, según González, por lo que a más tardar esta semana se conocería el fallo en primera instancia del Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas de Medellín en este caso. Este órgano fue el que le ordenó al Concejo, así como al Tecnológico de Antioquia (T de A) y a la Contraloría, detener el proceso hasta que se tomara una decisión de fondo. De acuerdo con González, sus derechos fueron vulnerados, pues el comité evaluador no tuvo en cuenta sus diez años de experiencia en las contralorías de Bello y de Antioquia, ni sus años como funcionario de despacho en Bello. “El comité no me valió la experiencia porque supuestamente se diligenciaron mal los formularios que daban cuenta de ella. Técnicamente porque la secretaria se equivocó en una coma. O sea, un error de forma y no de fondo. El comité evaluador tenía que verificar si efectivamente yo trabajé en dichas entidades y listo”. A González le llamó la atención que a uno de sus contendores, que también fue contralor de Envigado, sí le valieron su experiencia sin ningún tipo de problema, lo que para él da cuenta de que en la elección de contralor no se estarían haciendo bien las cosas. “No quiero ahondar mucho en el tema, pero en la elección de contralor hay malos manejos, hay temas amañados y hay muchos intereses. Yo estoy participando tranquila y limpiamente, por eso siento vulnerados mis derechos”. Cabe recordar que en la primera semana de enero se filtró la lista de quienes encabezarían la terna para el cargo, fecha en la que González sostuvo que, de obtener un fallo favorable, que reconociera su experiencia, esto le permitiría ingresar a la misma. En su recuento, estaría solo 0,3 puntos por debajo de su contendor más próximo. Si bien esta es la tutela que tiene parado el proceso actualmente, no es la primera. El 30 de noviembre pasado, la mesa directiva del Concejo paró el proceso tras una orden proferida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, luego de avalar una acción de tutela interpuesta por Jorge Hernán Ospina, quien alegó vulneración al derecho de igualdad para participar en el concurso público.