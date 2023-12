Durante su campaña, Bernal prometió modificar Giracom y volver a hacer la mayoría de los procesos de contratación vía licitación pública, pero todo indica que Agudelo no se lo piensa hacer fácil, pues a última hora ha cambiado los estatutos de la compañía para reformar la junta directiva de manera que el alcalde entrante no pueda nombrar mayorías.

“Si algún día me toca perder en política, prometo no hacer lo que hace Diego Agudelo, que se la ha pasado haciendo maniobras para entorpecer de múltiples formas el inicio de nuestro gobierno. No ha entendido que los alcaldes son administradores y no dueños de los instituciones”, escribió Bernal en su cuenta de X (antes Twitter).