Las pullas por cuenta de la campaña a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia están a la orden del día. Algunos precandidatos ya tratan de encasillar a sus oponentes en colectividades a las que no pertenecen, otros ponen en entredicho su gestión y unos pocos no se bajan de “mentirosos y manipuladores”. Los intercambios hostiles no son sorpresivos, pero reseñan desde ya la polarización que ambientará la contienda electoral en la región.