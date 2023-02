Pese a que se informó inicialmente que el mandatario estaría sobre las 3:00 de la tarde en ese municipio del norte de Antioquia, pasadas las 6:00 de la tarde se confirmó que no podría arribar al lugar y se quedó esperando en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro para su salida.

Desde Palacio anunciaron en las horas de la mañana de este martes que el jefe de Estado arribaría sobre las 3:00 de la tarde al municipio de Yarumal , donde instalaría el PMU junto al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria , pero tras una larga espera, se confirmó que no llegaría al lugar.

A través de un video se dio a conocer que el presidente se comunicó con el alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez, a quien le manifestó su imposibilidad de desplazarse hasta su municipio debido a que las condiciones climáticas adversas se lo impedían.

“Estoy en Rionegro listo, pero lo que me dicen es que no puedo salir para allá, mañana iremos al medio día para hacer la reunión que no pudimos hacer hoy”, le expresó el jefe de Estado al mandatario local a través de una llamada.

En horas de la mañana, el gobernador Gaviria manifestó que tenía amplias expectativas frente a esta actividad y aseguró que en el PMU estaba previsto abordar la denuncia pública sobre el adoctrinamiento de parte de disidentes de las Farc a un grupo de niños en una escuela en Yarumal.