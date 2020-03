Pico y placa 24 horas termina hoy en 9 de 10 municipios: ¿qué sigue?

Aunque la calidad del aire sigue siendo preocupante y ayer dos estaciones de medición de la calidad del aire estaban en rojo (dañino para todos) y 14 en naranja (dañino para grupos sensibles) los alcaldes de nueve de los 10 municipios del Valle de Aburrá decidieron levantar la medida de pico y placa 24 horas. La excepción es Girardota que se mantendrá sin pico y placa, según reporte de su oficina de Comunicaciones.

Juan David Palacio, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), explicó que este fin de semana no habrá restricción alguna en la movilidad en los 10 municipios y que desde el lunes volverá el pico y placa tradicional para vehículos particulares y motocicletas, aunque con una novedad: también se aplicará a motos de cuatro tiempos.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, explicó que “en este momento es más importante tomar medidas de contingencia que eviten la propagación del virus”, en referencia al coronavirus que ya llegó a la región con cuatro casos confirmados.

El transporte de carga (camiones y volquetas) será el único con medida diferencial: su rotación será de seis dígitos (por confirmar el orden) y de nueve horas diarias. Eso quiere decir que no podrán circular de 5:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m. aquellos vehículos que sean de modelo posterior a 2009. Los más antiguos tendrán prohibido transitar entre 5:00 a.m. y 9:00 p.m.