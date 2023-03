“Falta diálogo y rigurosidad técnica”: Intergremial sobre resolución que declara al suroeste como zona de protección

Lo primero que pide Intergremial es que la resolución en cuestión precise con claridad las actividades que se verán impactadas con la declaratoria de zona de protección, pues en algunos artículos no se específica que se trata de minería; solo se habla de actividades con “alto impacto ambiental”. Lo otro tiene que ver con las competencias de las autoridades ambientales regionales: se les pide en el borrador de resolución adoptar medidas, “sin indicar qué tipo ni su alcance”.

Así lo amplía Intergremial en la comunicación referida: “Con esta facultad se viola el principio de legalidad por cuanto el Ministerio está otorgando facultades para exigir requisitos no establecidos en la ley y hay que recordar que no se pueden exigir requisitos ni permisos no contemplados en la ley”.