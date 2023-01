El refrán “año nuevo, vida nueva” casa perfecto con esta época del año. Más de uno hace planes y se fija propósitos para los doce meses que comienzan a correr. Otros incluso acuden a baños y limpiezas mediadas por la llamada medicina ancestral. Ofertas de este tipo tienen lugar en Santa Elena, donde los rituales con yagé se han disparado y preocupan a las autoridades.

Así lo reseñó la Personería, que solicitó la regulación de estas prácticas en la ciudad, en particular en este corregimiento. Según esa agencia del Ministerio Público, el turismo en torno al consumo de yagé y otras plantas medicinales viene creciendo en la ciudad y, pese a que esto no es negativo per se, se requiere de las certificaciones y acompañamiento respectivos para evitar episodios que lamentar.